Milazzo, caso Tari: proteste per gli aumenti e Midili dà la colpa ai predecessori

Lunghe file al Comune di utenti “arrabbiati” dopo aver ricevuto la bolletta Tari 2020 a causa degli aumenti del 30 per cento per le utenze domestica e addirittura del 50 per quelle commerciali. Tutti a chiedere chiarimenti agli uffici che, nel frattempo, hanno esteso gli orari di ricevimento tutti i giorni dalle 10 alle 12 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17. Una “mazzata” legata agli elevati costi del servizio sostenuti dal Comune nel 2020: quasi 10 milioni in un solo anno.

Il sindaco Pippo Midili, che già nei giorni scorsi ha cercato di spiegare le ragioni di questo incremento, ribadisce che “oggi c’è poco da fare” anche se assicura qualche intervento per le categorie maggiormente in difficoltà. «I cittadini hanno ragione ad essere “arrabbiati” e lo sono anch’io, costretto a far notificare la Tari di due anni addietro perché quello che andava fatto con regolarità non è stato fatto. E così, nonostante i costi del servizio oggi, ma già nel 2021, siano notevolmente diminuiti ci ritroviamo a dover fronteggiare questa situazione di bollette effettivamente “salate”. Abbiamo deciso di aiutare ove possibile e ad esempio agli operai ex Sicem verrà sospeso il pagamento sino alla fine del 2022, mentre, in attuazione al Regolamento approvato nel 2014 potremo ridurre del 20% l’importo a categorie svantaggiate espressamente previste, e addirittura prevedere l’esenzione totale delle famiglie monoreddito con pensione o stipendio pari o minore al minimo reddituale previsto dagli indici Inps. Opportunità che i cittadini non conoscono e per questo li invito a verificare con i nostri uffici se possono fruire di questo diritto».

