Messina, passa il Giro d'Italia: chiuse le scuole di ogni ordine e grado

In occasione della V tappa del Giro d’Italia 2022, che interesserà il territorio comunale con l’arrivo a piazza Unione Europea, il Commissario Straordinario Leonardo Santoro ha disposto per l’intera giornata di mercoledì 11 la chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, privati e parificati: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, compresi gli asili nido.

“Il provvedimento si è reso necessario – ha evidenziato il Commissario Santoro – per evitare il congestionamento del traffico veicolare dovuto anche allo svolgimento delle attività scolastiche il giorno prestabilito del passaggio della carovana, e ciò non solo per i plessi scolastici che insistono lungo il percorso cittadino della tappa, le cui attività sono inevitabilmente non compatibili, ma per tutte le scuole della Città, a causa del riverbero degli spostamenti significativi di quote di popolazione da ogni parte del territorio cittadino, del relativo traffico veicolare pubblico e privato che impatta anche sulle aree della tappa e delle difficoltà di garantire i servizi di trasporto pubblico locale, connessi all’entrata e all’uscita dalle scuole”. “Considerato poi, che trattasi di un evento sportivo di grande richiamo, l’obiettivo è ridurre sensibilmente il traffico veicolare per dare la possibilità a tutta la cittadinanza di assistere al passaggio dell’importante manifestazione ciclistica”, ha concluso Santoro.

