"Gabriele non mollare": la Curva Sud del Milan vicina al 17enne di Rometta

Solidarietà dal mondo del calcio per Gabriele, il diciassettenne di Rometta rimasto gravemente ferito a seguito dell'incidente avvenuto a ridosso della Santa Pasqua sulla Statale di Venetico.

La curva Sud del Milan, in occasione dell'ultima partita disputata contro la Fiorentina, gli ha dedicato uno striscione con su scritto "Gabriele non mollare". L'iniziativa è stata promossa dall'amica Cristina Sajia in collaborazione con i tifosi. Il giovane, grande sostenitore del Milan, si trova ad oggi ancora ricoverato all'ospedale Civico di Palermo. Ad assisterlo ogni giorno con tutto il loro amore ci sono i genitori. Le sue condizioni restano serie, considerato che a seguito del violento impatto ha riportato gravi traumi cerebrali. Non si spegne però la speranza affinché il ragazzo possa dare, piano piano, significati segnali di recupero. Da quel terribile giorno dell'incidente, la comunità di Rometta non ha mai smesso di pregare per lui, sostenendo il dolore della famiglia.

