Barcellona, risanamento dei conti. Operazione per recuperare un milione e mezzo

Il Comune di Barcellona, oltre ad avere intrapreso le azioni per il recupero dei tributi che negli anni non sono stati pagati da evasori totali o da contribuenti meramente morosi, è attualmente impegnato nella ricerca di nuovi strumenti idonei per risanare le finanze pubbliche, e che consentano come obiettivo finale l'aumento delle entrate finanziarie. E le iniziative che stanno per essere intraprese dall'Amministrazione del sindaco Calabrò sembrano andare verso la giusta direzione tanto che già a Palazzo Longano si parla di “buone notizie per le casse comunali”.

Non è un caso, infatti, che allo studio dell’esperto del sindaco che si occupa di finanza pubblica, il commercialista Dario Paterniti, vi è una nuova proposta per il recupero di importanti risorse finanziarie di fiscalità relative ad Iva e Irap e imposte su immobili comunali destinati ad attività commerciali del Comune di Barcellona che potrebbero portare liquidità libera spendibile sia in spesa corrente che in conto capitale derivante da economie derivanti da possibili interventi di rettifica e integrazione della gestione delle imposte sui servizi commerciali e non che consentiranno una corretta ed efficace gestione dell’imposta».

