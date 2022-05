S. Filippo del Mela, progetti di rigenerazione urbana: si traccia lo sviluppo dei territori

Fanno rete i Comuni di San Filippo del Mela (ente capofila), Pace del Mela e San Pier Niceto per l'accesso ai fondi del bando per la rigenerazione urbana. L'associazione dei tre centri tirrenici è stata sancita dalla firma di una specifica convenzione da parte dei rispettivi sindaci Gianni Pino, Mario La Malfa e Luigi Calderone, anticipata dall'approvazione avvenuta nelle sedi di consiglio comunale. A coordinare le attività è stata la segretaria generale di San Filippo del Mela Chiara Piraino, che ha assistito le Amministrazioni nei vari passaggi burocratici che hanno condotto all'obiettivo finale.

Entrando nello specifico, la ripartizione delle risorse, nei limiti del contributo massimo concedibile di 5 milioni di euro, è stata così individuata: 2 milioni e 200mila euro per San Filippo del Mela, 1 milione e 800mila euro per Pace del Mela e 1 milione di euro a beneficio di San Pier Niceto.

Nell'ottica della rigenerazione urbana, i Comuni hanno presentato le proposte progettuali. In riferimento a San Filippo del Mela, l'ingegnere Pietro Varacalli a capo dell'Ufficio tecnico, fa sapere che si è scelto di concorrere per il recupero, il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità di accesso alla frazione di Archi e degli spazi pubblici presenti, incluso il recupero di immobili di proprietà comunale, quale hub informatico per i cittadini e per la promozione del territorio (1 milione e 450mila euro). Un altro progetto consiste nella manutenzione straordinaria del campo di calcio per il miglioramento della funzionalità dell'impianto sportivo con il recupero del terreno di gioco (750mila euro).

