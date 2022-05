Precari MessinaServizi, i sindacati: "Evitare l'agone elettorale, pronti alla mobilitazione"

"Abbiamo appreso che la delicata decisione legata all’incremento Tari, già trattata in commissione bilancio del comune nella scorsa settimana , e’ stata per intervento del legislatore prorogata di un mese . “Torniamo a porre l’attenzione sul problema legato alla stabilizzazione di 147 lavoratori in scadenza di contratto a fine maggio - dichiarano Francesco Fucile e Michele Barresi segretari generali di Fp Cgil e Uiltrasporti - ma occorre, seppur con la proroga in atto, che il Consiglio Comunale e il Commissario del Comune , procedano con urgenza alla votazione della delibera ponendo in essere le tutele necessarie a garantire la continuità del servizio che e’ intimamente legata alla stabilizzazione delle maestranze adibite da anni al porta a porta cittadino . Nessuno pensi di strumentalizzare per beceri fini elettorali la vertenza dei lavoratori - continuano Fp Cgil e Uiltrasporti - perché da mesi queste organizzazioni sindacali hanno già sollecitato

nelle sedi istituzionali una giusta soluzione alla problematica che adesso deve trovare la sua giusta conclusione . La stabilizzazione delle maestranze - concludono Fp e Uilt - e’ interesse dei lavoratori ma anche dell’intera città che non può permettersi una emergenza rifiuti e siamo pronti alla mobilitazione ove nel giusto confronto in atto prevalesse l’interesse e la speculazione elettorale .

-------------------

La prossima riunione della commissione dovrebbe essere domani, ma poi toccherà al consiglio comunale decidere, votando la Tari, il futuro del servizio e la stabilizzazione dei lavoratori per i quali la copertura finanziaria degli stipendi è garantita solo per pochi altri mesi

