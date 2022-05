Milazzo, atto vandalico alla chiesa della Madonna del Lume: un video potrebbe incastrare gli autori

Si attendono i riscontri degli impianti di videosorveglianza per cercare di individuare l'autore dell'atto vandalico compiuto ai danni dei pannelli fatti realizzati dall'amministrazione in via Madonna del Lume sui resti della omonima chiesa. Ben dieci pannelli che raccontavano a cittadini e turisti la storia, l’architettura e le opere d’arte un tempo conservate nello storico edificio. Nella zona infatti è ubicata una telecamere quale deterrente per coloro che depositano i rifiuti e quindi questa potrebbe essere fondamentale per incastrare chi, con un taglierino ha compiuto la "bravata" che oltre ad essere stata condannata dal sindaco è stata condannata dall'intera città.

"Alle nostre latitudini purtroppo il patrimonio di tutti continua a non aver fortuna - afferma il presidente della locale sezione di "Storia Patria", Massimo Tricamo -. Persino all'interno della cittadella fortificata, dove 5 costosi pannelli multilingue (tra tutti quelli del torrione normanno) sono stati sfregiati tempo fa, rigati probabilmente con una chiave".

© Riproduzione riservata