Messina, una vettura in più per la tramvia: una partenza ogni 18 minuti

Pian piano si arricchisce anche il parco mezzi dei tram a disposizione di Atm. La spina dorsale del servizi o di trasporto nel centro città, era ridotta ai minimi termini da qualche mese perchè le vetture avevano raggiunto il loro massimo livello di usura ed erano finite prima in deposito e da qualche mese in officina per essere rimesse in condizione di viaggiare.

Dopo che una prima vettura è stata, con un termine inglese piuttosto brutto, “revampizzata” nelle officine De Luca a Cancello Arnone ed è stata restituita alla città, domani entrerà in servizio un'ulteriore vettura tramviaria. Un'addizione che permetterà di aumentare la frequenza dei tram in circolazione durante il giorno.

I nuovi orari, in vigore proprio dal 2 maggio, prevedono partenze dai due capolinea ogni 18 minuti, rispetto ai 22 minuti attuali.

La nuova vettura è una di quelle che erano già presenti nel deposito di Atm ed è stata riqualificata nell' officina dopo il reperimento dei ricambi necessari. Dall'avvio del nuovo servizio, salgono quindi a cinque le vetture tranviarie a disposizione della cittadinanza. Nei prossimi giorni è previsto, inoltre, un nuovo incontro fra i vertici dell'azienda e i tecnici della società che sta “curando” le altre vetture a Cancello Arnone per fare gli ultimi test prima della consegna di un ulteriore tram revampizzato.

