Messina, sfugge ad un controllo a Fondo Fucile e sperona una volante. Arrestato un 35enne

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un trentaquattrenne messinese resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati. L’uomo, sottoposto a controllo dagli operatori delle Volanti, alle 04.00 circa di domenica, in zona Fondo Fucile, ha ignorato l’alt, dandosi alla fuga alla guida di un’automobile e innescando quindi un inseguimento ad alta velocità per le vie dello stesso rione e del villaggio Aldisio.

Durante la fuga l’uomo ha più volte rischiato di investire auto in sosta ed in transito; infine, imboccato un vicolo cieco, non ha esitato a retrocedere, rischiando di travolgere uno degli agenti impegnati nell’inseguimento e speronandone la volante. È quindi nuovamente fuggito. Il trentaquattrenne è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione ed arrestato. I successivi accertamenti all'ospedale Piemonte hanno confermato la guida sotto l’influenza di stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

