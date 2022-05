Collegamenti con le Eolie, bufera sull'aumento dei prezzi dei biglietti degli aliscafi

C’è fermento nelle Eolie per l’aumento, a partire dal 10 maggio, dei costi dei biglietti degli aliscafi sulle corse ministeriali. Un aumento, deciso a livello ministeriale, che sarebbe di circa il 35% per i non residenti e di circa il 50% per i residenti. Contro tali aumenti e contro il nuovo bando regionale sui collegamenti marittimi integrativi, preannunciando tutte le iniziative possibili, si sono schierati, con note ufficiali, tutti i candidati a sindaco di Lipari, il sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia, oltre alle associazioni turistiche. A tal proposito Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori Sicilia - denuncia come “gravi e inaccettabili i paventati aumenti tariffari sui collegamenti marittimi statali con le isole minori siciliane. A questi, si aggiungono il mancato accoglimento delle istanze, prodotte dalle comunità locali, sui servizi SNS e quelle, solo parzialmente recepite, a valere sulla nuova gara – andata deserta in prima istanza - bandita dall’Assessorato Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per rinnovare i servizi di collegamento marittimo con le isole siciliane. Da mesi – sottolinea - unitamente ai sindaci delle isole minori e ad altre associazioni, evidenziamo, sia nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quanto dell’Assessorato regionale, le forti perplessità sulle risorse messe a disposizione dallo Stato per garantire i servizi essenziali. Adesso, nonostante le reiterate rassicurazioni dell’assessore Marco Falcone, i nodi stanno venendo al pettine e si assiste allo scellerato aumento delle tariffe"

