Milazzo, bollette Tari 2020: il salasso senza possibili vie d’uscita

La sorpresa non è arrivata con l’uovo di Pasqua ma con... una busta bianca proveniente da Palazzo dell’Aquila. Nella buca delle lettere infatti i milazzesi stanno ricevendo la bolletta Tari relativa al 2020. Un autentico salasso che ha mandato in crisi i bilanci di tante famiglie visto che, rispetto agli anni precedenti, gli aumenti sarebbero di quelli importanti. Si parla infatti del 30/35 per cento in più rispetto al 2018 (il 2019 non fa testo in quanto vi sarebbe stato un errore nel conteggio da parte degli uffici comunali). Quasi sicuramente dalla prossima settimana in tanti si presenteranno al Comune per pretendere spiegazioni. Ma, a quanto pare, c’è poco da stare allegri e non vi sarebbero soluzioni se non quello del pagamento nelle tre consuete rate. Ma, soprattutto per i commercianti le bollette ricevute sono state delle vere e proprie “mazzate”.

«I cittadini hanno ragione – afferma il sindaco Midili – ma proprio per quell’anno non ci sono soluzioni. Le somme richieste riguardano infatti il 2020 in cui era in carica un’altra Amministrazione e soprattutto la gestione del servizio rifiuti ha avuto un costo incredibile, ben 9 milioni e 200 mila euro come risulta dal Piano economico approvato dal precedente Consiglio comunale. Considerato che i costi sono da ripartire totalmente tra gli utenti, ecco che si è registrato questo salasso, assurdo, ma sul quale purtroppo non si poteva far nulla. Anzi, a dire il vero, per le attività commerciali, siamo riusciti ad intervenire, ma solo nel febbraio del 2021 con una delibera, per ridurre i costi, limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Cosa diversa per il 2021 dove l’agevolazione sarà valida per tutto l’anno.

