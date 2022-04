Messina, ecco perché Cateno De Luca è stato assolto

Non è stata raggiunta la prova sul piano penale sulla «fittizietà delle voci di costo portate in deduzione dal contribuente». Forse è questo il “cuore” della sentenza con cui nel gennaio scorso il giudice monocratico Simona Monforte ha deciso l’assoluzione per l’ex sindaco De Luca e gli altri imputati al processo sul Caf Fenapi, in cui l’accusa aveva ipotizzato i reati di evasione fiscale e false fatturazioni dal 2009 al 2013.

De Luca, in questo processo, non era solo. Oltre a lui c’erano il presidente del Caf Fenapi, l’ex sindaco di Alì Carmelo Satta, e il commercialista Giuseppe Ciatto, per i quali il pm Francesco Massara aveva chiesto la condanna, ed erano coinvolti anche Cristina e Floretana Triolo, l’ex sindaco di S. Teresa di Riva Antonino Bartolotta, il commercialista Francesco Vito, Carmelina Cassaniti e Fabio Nicita, oltre alla srl Caf-Fenapi come soggetto giuridico: le Triolo sono due collaboratrici di De Luca inserite nella Fenapi, Nicita è il vicepresidente del cda della Fenapi, Cassaniti è legale rappresentante del Caf Fenapi, Bartolotta è uno stretto collaboratore di De Luca, e Vito è il responsabile dell’area fiscale del Caf Fenapi (le qualifiche si riferiscono ovviamente all’epoca dei fatti, per tutti loro il pm aveva chiesto l’assoluzione e la prescrizione di alcuni reati). A gennaio la sentenza è stata assolutoria con la stessa formula («perché il fatto non sussiste») per tutti gli imputati, quindi anche per i casi di prescrizione segnalati dal pm a carico degli altri che non avevano ricevuto richiesta di condanna, ed anche per le annualità che erano già state “aggredite” dalla prescrizione. Quindi il giudice Monforte rispetto alle richieste dell’accusa ha ritenuto invece di entrare nel merito della questione per decidere tutta la materia.

