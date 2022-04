Messina, lavori eseguiti male allo svincolo di San Filippo: il Cas lo richiude fino al 2 maggio

Sta diventando una farsa la funzionalità dello svincolo di San Filippo della tangenziale di Messina dopo l'incidente di tre giorni fa, quando un camion ribaltandosi ha perso il suo carico e del gasolio. L'arteria è di competenza comunale, e solo due giorni dopo l'incidente la ditta incaricata da Palazzo Zanca ha eseguito le opere di ripristino e lo svincolo è stato quindi riaperto. Questa mattina il colpo di scena.

I vigili urbani hanno fatto un sopralluogo sulla bretella di San Filippo e non l'hanno ritenuta agibile. Pertanto il Comune ha riattivato i lavori ed il Cas è stato costretto a richiudere lo svincolo. Gli interventi, iniziati stamane, prevedono la scarifica e la bitumazione per un tratto del manto stradale di circa 100 metri lineari e la sostituzione di circa 36 metri lineari di guardrail. Rimarrà chiuso in uscita sino alle ore 21 di lunedì 2 maggio.

