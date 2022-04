Città metropolitana di Messina, Caponetti: "Dipendenti in calo e solo una dirigente"

«La situazione del personale nella Città metropolitana di Messina è veramente ridotta all’osso, abbiamo una sola una dirigente invece che cinque e sono rimasti 668 dipendenti quando fino a 5 anni fa erano attorno a mille, c'è stato dunque un depauperamento notevole. Inoltre entro il 2025 altre 199 persone saranno in pensione, quindi mancheranno moltissime unità». A dirlo Maria Angela Caponetti, segretaria generale della Città metropolitana di Messina durante un incontro dedicato alle tre Città Metropolitane siciliane a Palazzo dei Leoni in cui sono state approfondite le tematiche relative alla definizione delle capacità d’assunzione negli enti di area vasta, con particolare attenzione al contesto dell’analisi dei dati delle amministrazioni, all’implementazione e alle valutazioni programmatiche. «Tra l’altro, - prosegue - si richiedono per il Pnrr e i piani strategici dipendenti molto qualificati per assolvere a tutti questi impegni e l’aiuto dell’Anci oggi è fondamenetale per accompagnarci in questo processo di cambiamento».

