Barcellona, mercato di S. Andrea: da quattro anni non si assegnano ben 163 stalli liberi

Sull'assegnazione dei nuovi “posteggi” a commercianti e agricoltori che attendono invano da 4 anni la pubblicazione della graduatoria per poter operare nel Mercato settimanale di Sant'Andrea, dopo il Bando pubblicato nel 2018 e ripubblicato con una riapertura dei termini nell'aprile 2019, è calato il silenzio.

L'inerzia che ha caratterizzato la gestione del Suap, lo Sportello unico delle attività produttive, ha di fatto paralizzato la procedura di assegnazione a commercianti che operano su area pubblica e ad agricoltori che intendono vendere direttamente le loro produzioni. In freezer l'assegnazione delle concessioni di ben 163 posteggi – tanti sono infatti i posti liberi dopo l'ultima ricognizione – destinati a stand per il commercio su aree pubbliche nel vasto piazzale di S. Andrea. L'ultimo atti risale all'aprile del 2019, quando furono riaperti i termini per la presentazione delle domande in quanto al bando emesso un anno prima non era stata data la necessaria pubblicità istituzionale. Infatti alla scadenza degli avvisi per l'assegnazione dei posteggi rimasti vuoti nell'area del Mercato, al Suap, lo Sportello unico delle attività produttive, erano pervenute richieste nella misura del 10% del totale dei posti messi a bando. Un numero irrisorio che aveva indotto la precedente Amministrazione a pubblicare nuovamente il bando per ottenere una maggiore adesione. Alla scadenza del termine però solo in maniera informale gli stessi uffici comunali avevano fatto sapere che le domande di partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di ben 163 posteggi si erano fermate a 45 istanze.

