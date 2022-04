Messina, tredici al Totocalcio da oltre 177mila euro in una ricevitoria di via del Vespro

Tornato il Totocalcio dopo anni, con molteplici possibilità di gioco sino al tradizionale “tredici”, centrato nell'ultimo turno di campionato proprio a Messina. Nel concorso 14 del 23-25 aprile, infatti, nella ricevitoria "Goldbet" di Daniele Giacopello, in via del Vespro 71, nelle vicinanze della sede centrale dell'Università, è stato raggiunto proprio un “tredici” attraverso un sistema da 64 euro, per una vincita totale di 177.025 euro arrivati sullo Stretto, la metà del montepremi, considerato che in tutta Italia sono stati registrati solo due 13.

