Covid a Messina e provincia: un solo decesso. 8.297 attuali positivi

Sono 8.297 gli attuali positivi al Covid e 878 i casi del giorno a Messina e provincia secondo i dati dell’Ufficio commissariale. Solo in città, invece, gli attuali positivi sono 3.623 e 388 i casi giornalieri.

Si è registrato un solo decesso nelle ultime 24 ore. I ricoveri sono 144, di cui 18 in terapia intensiva, così suddivisi: 83 al Policlinico (10 in rianimazione), 29 al Papardo (8 in rianimazione), 10 al Piemonte, 21 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG. E 1 al “Barone Romeo” di Patti.

I dati nei distretti:

Distretto Lipari: attuali 236, positivi del giorno 27

Distretto Sant’Agata: attuali 589 positivi del giorno 68

Distretto Messina: attuali 4095 positivi del giorno 430

Distretto Patti: attuali 614 positivi del giorno 46

Distretto Milazzo: attuali 1182 positivi del giorno 144

Distretto Barcellona PG: attuali 962 positivi del giorno 97

Distretto Mistretta: attuali 101 positivi del giorno 2

Distretto Taormina: attuali 518 positivi del giorno 64

