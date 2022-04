Addio a Olga Saitta Cuomo, indimenticabile il suo sorriso

La lunga e dolorosa malattia è riuscita a spegnere il suo sorriso, ma non la luce che ancora illuminava i suoi occhi quando guardava i suoi figli. Olga Saitta Cuomo si è spenta ieri, nella casa che l’aveva vista regina della sua famiglia, instancabile nell’organizzare e rendere più leggera la vita dei suoi cari e dei suoi amici. Olga c’era sempre per tutti, con il suo luminoso sorriso e soprattutto con la sua capacità di vivere affetti e amicizia, con piccoli e grandi gesti, sempre vicina a chi aveva bisogno di essere sostenuto e accompagnato nei momenti di difficoltà.

I suoi occhi avevano la capacità di cogliere le mille sfumature della natura e le sue mani il piacere di riprodurle su tessuti che poi trasformava, per passione, in oggetti che coloravano le case di tutti coloro che amava. In questo momento di immensa tristezza, la famiglia della Gazzetta del Sud si stringe ai figli Donatella con Walter, al nostro caporedattore Paolo con Daniela e all’adorato nipote Gabriele. Le esequie saranno celebrate oggi nel Santuario di Pompei, alle ore 11.30.

