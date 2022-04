Tra i centri di Taormina e Giardini Naxos autoambulanze intrappolate nel traffico

Con l'avvento della stagione del bel tempo e con l'aumento delle presenze sul territorio, si ripropone subito una problematica che ormai da anni caratterizza il territorio di Taormina e della vicina Giardini Naxos e rimane irrisolta: le code veicolari nelle quali restano intrappolate le ambulanze che effettuano i servizi di emergenza-urgenza. Anche nel fine settimana appena trascorso si sono verificati subito alcuni episodi che destano preoccupazione per l'estate. Il traffico blocca le ambulanze e questo avviene in un contesto in cui anche pochi minuti possono segnare per un cittadino il confine tra la vita e la morte.

Nella giornata di sabato scorso, come anche ieri, gli autisti delle ambulanze di zona si sono trovati a dover affrontare le code veicolari della Statale 114 e sono stati costretti a districarsi tra la fila, senza uno spazio alternativo per poter affrettare il proprio percorso. I disagi si verificano nei tratti da e per l'ospedale San Vincenzo di Taormina. In particolare nell'incrocio tra la Ss114 a Villagonia e la via Crocefisso (all'imbocco per l'ospedale) e soprattutto lungo la via Umberto di Giardini Naxos. Non mancano neanche alcuni utenti che in qualche caso anziché affrettarsi a cercare di lasciare spazio ai soccorritori del 118, e a quelli anche delle ambulanze private, si perdono nel fare inutili polemiche.

