Prime presenze turistiche alle isole Eolie e a Milazzo

Il primo vero ponte di primavera (dopo la Pasquetta caratterizzata dalla pioggia) che finirà il primo maggio, per tanti centri turistici rappresenta già una prima prova generale in vista delle vacanze estive. E a Milazzo, e soprattutto alle Eolie, il banco di prova è stato positivo visto che agli imbarchi di navi e soprattutto degli aliscafi si è registrato un afflusso notevole ,e e tutte le corse specie per Vulcano, Lipari e Salina hanno fatto registrare il pienone. Si sono rivisti i turisti stranieri (tedeschi in particolare), mentre nella città del Capo in molti “B&B” non c’era disponibilità di camere nel fine settimana. E la stessa cosa si prevede per il prossimo fine settimana.

Insomma il ritorno agli spostamenti liberi è stato accolto con entusiasmo da coloro che, per troppo tempo, sono stati condizionati non solo dalla pandemia ma anche dalle collegate restrizioni.

E nell’arcipelago, soprattutto a Vulcano, è stato fatto notare come molti proprietari di seconde case che dallo scorso settembre, prima per l’emergenza del cratere e, poi, per altri intoppi) non sbarcavano sull’isola sono tornati per trascorrere una intera settimana. Altri, invece, hanno deciso di prenotare i biglietti anche perché quasi tutte le corse, già a partire da mercoledì prossimo, sembrano sold out, specie per i rientri e, quindi, ci si muove per tempo.

E a proposito di collegamenti, in attesa della novità che arriveranno dalla pianificazione estiva degli orari, novità interessanti arrivano dalla Liberty Lines che ha annunciato l’intenzione di implementare la flotta con altri 9 nuovi traghetti hi-speed ibridi. Una autentica rivoluzione. La società trapanese della famiglia Morace riceverà dal cantiere spagnolo di Armon i mezzi dual fuel elettrici fra il 2023 e il 2026 e avrà un’opzione per costruirne altri 9 entro il 2030. Le nuove costruzioni saranno le prime a ottenere la classificazione Rina Green Plus e avranno un sistema di propulsione dual fuel diesel-elettrica che include motori Mtu Series 4000 di Rolls-Royce. Un sistema che consentirà a ogni mezzo navale di entrare e uscire dai porti producendo zero emissioni in quanto le navi saranno in grado di navigare a una velocità di 8 nodi in modalità full electric e 30 nodi in modalità cruise. Le batterie saranno caricate durante la crociera. Le 9 unità saranno dotate di un sistema di trattamento dei gas di scarico che consente una drastica riduzione delle emissioni durante la navigazione. «La nostra azienda, anticipando i tempi, estende il piano di investimenti economici fino al 2030 per nuovi importanti traguardi sia per accelerare il passaggio alla navigazione a emissioni zero che per continuare a garantire la massima qualità sui servizi», ha dichiarato Giovanni Barresi, presidente di Liberty Lines.

© Riproduzione riservata