Presunta discarica a Oliveri, assolto il responsabile dell'area tecnica del Comune

Il Tribunale di Patti in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo Zantedeschi, ha assolto con formula piena l’Ing. Nunziato Chiofalo, attuale Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oliveri, all’epoca dei fatti Responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata, difeso dall’Avv. Andrea Pirri.

La vicenda traeva origine da un esposto presentato nel 2018 da Legambiente, che aveva denunziato l’esistenza di una presunta discarica di rifiuti presso il sito di C.da Babbo o C.da Isola, nei pressi del Cimitero, ove – nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale – doveva essere realizzata una Isola ecologica per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, nell’ambito di un intervento per il recupero delle aree degradate.

Il progetto era stato, poi, definitivamente accantonato e l’ecopiazzola mai entrata in funzione, ma l’associazione ambientale aveva segnalato un accumulo incontrollato di rifiuti a cielo aperto nell’area di proprietà comunale e presunte irregolarità nella gestione della attività di raccolta, conferimento e smistamento.

A seguito della relativa attività di indagine, finalizzata alla corretta gestione delle piattaforme ecologiche e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, veniva disposto anche il sequestro dell’area che, tuttavia, al momento della notifica del provvedimento coercitivo emesso dal G.I.P., era già stata sgomberata per ordine del Sindaco e ne seguiva, pertanto, l’immediato dissequestro.

A finire sotto processo era l’Ing. Nunziato Chiofalo, 65 anni, attuale reggente dell’Area Tecnica del Comune di Oliveri, al quale la Procura aveva contestato, in qualità di Responsabile del Servizio Rifiuti Solidi Urbani del comune tirrenico, di avere adibito il sito di C.da Babbo a deposito di rifiuti, anche pericolosi, in violazione delle prescrizioni di legge.

Tuttavia, il Tribunale ha accolto la tesi difensiva dell’Avv. Andrea Pirri, che ha dimostrato la infondatezza delle accuse e la assoluta estraneità alla vicenda del proprio assistito, poichè non esistevano atti di indirizzo dell’Amministrazione per l’utilizzo del sito di C.da Babbo, in quanto il progetto non era mai stato effettivamente realizzato, né l’Isola ecologica era mai entrata a regime ed i rifiuti ivi presenti, a natura non pericolosa, avevano una diversa provenienza, non riconducibile al Servizio di cui era responsabile l’Ing. Nunziato Chiofalo.

Il Tribunale giudicante, nella persona del Dott. Edoardo Zantedeschi, ha assolto l’imputato dal reato contestato con formula piena, per non aver commesso il fatto.

Pochi giorni addietro, lo stesso Ing. Chiofalo, sempre difeso dall’Avv. Andrea Pirri, era stato assolto dal Tribunale di Patti, in composizione collegiale, anche nel lungo processo, iniziato nel 2014, che aveva visto coinvolti l’ex Sindaco Michele Pino e i diversi responsabili dell’Area Tecnica del Comune di Oliveri, accusati di omissione di atti di ufficio e di diversi reati ambientali, conseguenti a presunte irregolarità nella gestione del depuratore.

© Riproduzione riservata