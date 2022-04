Messina, addio a Vincenzo Giordano. Punto di riferimento della pasticceria siciliana

Da sempre uno dei pasticcieri più apprezzati di Messina. Tra i pionieri della pignolata, ma nel complesso il suo laboratorio di viale Boccetta che gestiva da oltre sessant'anni e che era un punto di riferimento per tantissimi messinesi. Città a lutto per la morte del maestro pasticciere Vincenzo Giordano, scomparso oggi a 85 anni. Un amore infinito per una professione i cui segreti sono stati trasferiti nelle mani dei figli Pippo, Stello e del nipote.

