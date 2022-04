Messina, donna trovata in possesso di cocaina e crack. Ai domiciliari una 58enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, una 58enne di Messina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di servizi di controllo del territorio avevano notato la donna che, alla guida di un’autovettura, effettuava insoliti spostamenti e, pertanto, dopo aver effettuato specifici servizi, hanno deciso di sottoporla ad un controllo di polizia. I militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità della donna 77 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 10 grammi di crack suddivisa in dosi, nonché la somma in contante di 550 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente, inviata al Policlinico G. Martino di Messina per le analisi di laboratorio e la somma in contante sono state sequestrate e la donna è stata arrestata, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Ieri mattina davanti al Giudice del Tribunale di Messina, l’arresto dei Carabinieri è stato convalidato ed alla donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e della presentazione alla Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata