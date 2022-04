Messina, c’è una battaglia milionaria tra Palazzo Zanca e l’Asp

C’è in corso un botta e risposta a suon di milioni di euro, tra Comune di Messina e Azienda sanitaria provinciale, che rischia di creare voragini nelle casse di entrambi gli enti. Due vicende diverse, che finiscono per incrociarsi perché, in entrambi i casi, di mezzo ci sono servizi resi, rivendicazioni e pagamenti non avvenuti, con somme da capogiro.

Partiamo dall’ultima, di queste rivendicazioni, in ordine cronologico. Quella che l’Asp di Messina ha fatto arrivare a Palazzo Zanca attraverso una nota del commissario dell’azienda sanitaria, Dino Alagna, a fine marzo. Una nota in cui c’è un elenco impressionante di fatture, che partono dall’aprile 2014 e arrivano all’ottobre 2021, a margine del quale Alagna mette per iscritto che «da una verifica contabile effettuata risulta che codesto Comune risulta debitore dell’Azienda sanitaria provinciale della complessiva somma di 6.541.144,95 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola scadenza, per il mancato pagamento delle fatture».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata