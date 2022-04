Messina, Roberto Franchina eletto presidente del comitato della piccola industria

Roberto Franchina, già presidente della Piccola Industria di Sicindustria Messina, è stato eletto all’unanimità, presidente del Comitato della Piccola Industria di Sicindustria per il quadriennio 2022-2026. Cinquantaquattro anni, nato a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, Franchina è a capo di diverse società nei settori della consulenza aziendale e finanziaria, del recupero crediti, del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.

“Nel ringraziare i colleghi per l’importante sfida che hanno deciso di affidarmi – dice Franchina – desidero sottolineare sin da subito che questa sarà una presidenza incentrata sulla piena condivisione delle attività e dei temi con i territori che Sicindustria rappresenta. Di certo considero di assoluto rilievo per le piccole e medie imprese le opportunità che il Pnrr offre con la messa a terra dei progetti e le misure di vitale importanza per le nostre aziende, ma anche il rinnovamento del sistema formativo nel suo complesso, con particolare riferimento agli Its. Il contributo per un’azione incisiva della Piccola Industria di Sicindustria non si farà attendere e affronteremo anche i temi cari al nostro tessuto imprenditoriale: promozione della cultura d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, credito e burocrazia”.

Gli auguri a Roberto Franchina sono giunti dal presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, che ha dato disponibilità per un coinvolgimento pieno della Piccola di Sicindustria anche sulle attività nazionali, e dal presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno.

