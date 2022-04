CRUS: nominata Vera Gregoli per l'Università degli studi di Messinna

Il C.R.U.S. (Comitato Regionale delle Università Siciliane) è un comitato al quale partecipano le quattro Università siciliane, Messina, Catania, Palermo e Unikore di Enna.

A rappresentare ogni singolo Ateneo, sono presenti i quattro Rettori e i quattro Direttori Generali e dal 2018 su richiesta del Presidente del CRUS, Giovanni Puglisi, Magnifico Rettore dell’Università di Enna, è presente anche una rappresentanza studentesca.

A rappresentare gli Studenti dell’Università degli Studi di Messina sarà Vera Gregoli(Presidente Ass. Claud), studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per il secondo mandato consecutivo e nominata nell’assemblea tenutasi il 20 Aprile 2022.

“Sono lieta e onorata di rappresentare gli Studenti dell’Università degli Studi di Messina e di tutta la Regione Siciliana in questo organo determinante per la vita della comunità accademica”-ha dichiarato la Dott.ssa Vera Gregoli- “ringrazio i Colleghi in seno agli Organi collegiali della Coalizione Orum e delle Associazioni Atreju, Credito Accademico, Figli di Ippocrate, Morgana ed UnixMe per la fiducia dimostratami, mi impegnerò per rendere questo ruolo proficuo, con spirito di abnegazione e collaborazione per contribuire e intervenire sui problemi e le scelte strategiche per il futuro degli studenti siciliani. ”

