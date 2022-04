Cimitero di Milazzo, in sicurezza il terrazzamento crollato

Messa in sicurezza del terrazzamento del cimitero comunale crollato la scorsa estate, appaltati i lavori. Ad aggiudicarsi la gara, effettuata dalla commissione presieduta dal dirigente del Settore lavori pubblici Domenico Lombardo, è stata la “Peloritana Appalti” di Barcellona, che ha offerto un ribasso del 31,16 per cento sul prezzo a base d’asta di 625.973,23 euro e quindi, l’importo netto contrattuale sarà di 430.919,97 euro. Alla gara espletata tramite piattaforma digitale del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) hanno partecipato nove ditte delle quindici invitate.

Il progetto è stato redatto dall’ing. Edoardo Pracanica, che già lo scorso luglio, a seguito di incarico del Comune, aveva accertato che il cedimento è stato di natura strutturale, attribuibile a precedenti interventi. Tra le cause, la sopraelevazione di un preesistente terrazzamento senza il rispetto di alcuno dei minimi requisiti strutturali; la totale assenza di armature nel calcestruzzo posto in opera (le uniche risultano presenti nelle ringhiere); la totale assenza di idoneo sistema di drenaggio a tergo delle opere di contenimento.

«Così come annunciato – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – dopo l’approvazione del Bilancio di previsione è stato possibile passare alla fase operativa, chiudendo in maniera celere l’iter finalizzato a ricostruire l’importante area crollata. In pochi mesi, infatti, sono state completate le indagini geologiche e i sondaggi geognostici per definire compiutamente le caratteristiche strutturali dell’intervento progettuale, si sono acquisiti in conferenza di servizi i vari pareri vincolanti e dopo l’approvazione del progetto esecutivo in Giunta è stata esperita la gara d’appalto per restituire l’intero terrazzamento alla pubblica fruizione».

