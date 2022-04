Santo Stefano di Camastra, trovato in casa senza vita. Probabilmente morto da 8 giorni

La notizia in paese si è sparsa soltanto stamattina. Ma S.G., 73enne stefanese residente all'estero da molti anni, era già morto da diversi giorni, almeno una settimana, stando a quanto riscontrato dal medico che ne ha constatato il decesso. Lo hanno trovato nella tarda serata di ieri, nella sua casa di campagna in zona Letto Santo dove ormai trascorreva gran parte del proprio tempo durante i lunghi periodi di permanenza a Santo Stefano. A circa otto giorni fa risalirebbe infatti l'ultimo contatto dell'uomo con la famiglia, moglie e figlio che vivono in Francia.

Aveva in programma di raggiungerli per le festività pasquali, il biglietto era già pronto. Ragion per cui nessuno, né gli amici né gli stessi parenti stefanesi, si sono insospettiti di fronte al prolungato silenzio.

L'uomo invece sarebbe stato colto da un malore proprio alla vigilia della partenza. Il corpo era riverso in bagno. L'allarme insistente della moglie e l'aiuto di un amico ha consentito dunque ai sanitari di entrare in casa superando la resistenza dei cani a guardia dell'abitazione e fare l'amara scoperta.

© Riproduzione riservata