Sant'Agata Militello, scontro auto-bici: ciclista di 47 anni trasportato in elisoccorso

Si trova ricoverato all’ospedale di Sant’Agata Militello con traumi multipli un 47enne, ciclista amatoriale, rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale. L’uomo a bordo della sua bici stava percorrendo la strada provinciale che collega la zona portuale di Sant’Agata Militello con Acquedolci quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. Sul posto una volante del commissariato di Polizia di Sant’Agata Militello per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo, che comunque non è in pericolo di vita, al vicino ospedale. Diverse le ferite riportate dal 47enne per il quale inizialmente si era anche pensato al trasferimento direttamente in elisoccorso.

© Riproduzione riservata