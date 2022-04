Messina domani mancherà l'acqua a villaggio Salice

L'Amam ha reso noto, con un comunicato, che, l’erogazione idrica domani, 21 aprile 2022, verrà sospesa per i residenti del Villaggio di Salice per consentire la riparazione urgente della condotta adduttrice che alimenta il locale serbatoio. L'interruzione si è resa necessaria al fine di garantire i lavori in sicurezza. L'erogazione idrica sarà quindi interrotta sino al ripristino della funzionalità della rete, che dovrebbe avvenire in serata. Per ogni emergenza, gli utenti potranno sempre rivolgersi all’ufficio segnalazioni di AMAM, attivo al recapito telefonico 090.3687722

