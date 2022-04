Giardini Naxos, no al Ccr: il quartiere pronto a dar battaglia

Un intero quartiere periferico, quello popoloso di Chianchitta-Alcantara, è in fermento dopo aver appreso della recente emissione dell’ordinanza sindacale n. 31 del 13 aprile scorso, a firma del sindaco di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi, con la quale si manifesta la volontà amministrativa di procedere all’attivazione e alla gestione di un “Centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati” in prossimità del centro abitato giardinese.

Gli abitanti di via Alcantara e Chianchitta non ci stanno ed hanno indetto per venerdì 22, alle 18,30, nel parcheggio di via Alcantara, in prossimità dell’edificio della stazione ferroviaria Alcantara, un incontro per discutere dell’argomento ed approntare le iniziative di protesta che si dovessero rendere necessarie.

«L’ubicazione del “Centro raccolta comunale dei rifiuti urbani” – dicono gli abitanti - è negativa per l’intero quartiere per le attività commerciali e per l’area di lottizzazione edificabile approvata. È quindi necessario fin da subito tutelare la salute degli abitanti del rione in previsione dei conseguenti fetori e miasmi emessi nell’atmosfera e, quindi, della potenziale crescita di insetti alati, ed altro, derivati dalla infelice scelta dell’amministrazione comunale».

