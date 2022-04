Barcellona, Suor Marilena: appello finito nell’indifferenza

È scoraggiante la risposta della città a quasi due mesi dall'accorato appello lanciato da Suor Marilena Mercurio, una delle Figlie di Maria Ausiliatrice che con le consorelle da tempo sorregge attivamente uno dei presidi sociali più importanti (ma meno attenzionati) della città, dedicato all'accoglienza e allo sviluppo delle nuove generazioni del comprensorio del Longano.

Alla fine di febbraio, come si ricorderà, la salesiana che con don Salvino Raia fu tra le principali animatrici della “Primavera” che portò alla nascita della locale associazione antiracket, scrisse una lettera aperta rivolta ai cittadini, alle associazioni e agli imprenditori di Barcellona per condividere quei principi di legalità che sarebbero dovuti poi essere traslati in un vero e proprio “patto” per la città che ne condividesse i valori per riattivare un fronte comune contro la mafia. Tutto venne annunciato a seguito della maxi operazione che giorni prima aveva sferrato un duro colpo alla criminalità organizzata e che aveva evidenziato «un quadro drammatico della realtà del nostro territorio», sottolineò in un lungo post Suor Marilena Mercurio.

