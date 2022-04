Messina, i nodi del servizio di soccorso 118 sotto la lente del Codice Bordeaux

Il tema dell’emergenza-urgenza continua ad essere prioritario, visto che in gioco c’è la salute dei cittadini. Ma spesso si rendono necessari fatti gravi, se non tragici, come l’incidente costato la vita all’avvocata messinese Olga Cancelleri, perché arrivi sotto i riflettori.

«A seguito delle nostre molteplici richieste di ascolto, dei nostri comunicati stampa nei quali avevamo anticipato anche forti azioni di protesta, finalmente riceviamo riscontro da parte dell’assessorato regionale alla Sanità, che, con nota dello scorso 14 aprile, indirizzata ai promotori di Codice Bordeaux, ci convoca formalmente a Palermo per il prossimo giovedì 21 aprile, alle 11». A sottolinearlo, in una nota, sono i promotori di Codice Bordeaux Antonella Russo e Giovanni Giacoppo.

«Il nostro Comitato – aggiungono – è stato invitato a questo incontro “nella considerazione che l’apporto consultivo di codesta associazione appare di utile continuazione, per un confronto sulle attività in itinere e per un primo monitoraggio sui risultati che auspicabilmente si andranno a conseguire”. Siamo soddisfatti di essere diventati finalmente valido interlocutore dell’assessorato regionale alla Sanità, al quale giovedì porteremo le istanze del nostro territorio provinciale. Vigileremo senza sosta, affinché le prime soluzioni che con la suddetta nota si comunica essere state già individuate dalla Regione siano sufficienti a scongiurare finalmente i gravi rischi che un insufficiente servizio di emergenza-urgenza possono provocare nella cittadinanza».

