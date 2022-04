Covid a Messina e provincia: 8.151 attuali positivi e 2 i decessi

Sono 8.151 gli attuali positivi al Covid e 545 casi giornalieri a Messina e provincia: questi i dati diffusi dall’ufficio commissariale. Un trend che continua a diminuire, così come in città, dove sono 3.526 gli attuali positivi e 219 casi in un giorno.



Si sono registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono 142 (+3), di cui 14 (+1) in terapia intensiva, così suddivisi: 81 al Policlinico (11 in rianimazione), 17 al Papardo (3 in rianimazione), 19 al Piemonte e 25 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG..

