Milazzo, primi adempimenti per la realizzazione della rotatoria di Ponente

Prossima realizzazione di una rotatoria a ponente che consentirà quindi di agevolare il traffico veicolare all’incrocio tra l’uscita dell’asse viario ed il lungomare di ponente (zona Fossazzo). Si tratta di una strada che in atto è carente di regolamentazione nel punto individuato e di un tratto a doppio senso di marcia, dove non sono mancati incidenti, l’ultimo proprio a fine febbraio con il coinvolgimento di diverse auto. Già dai tempi dell’approvazione del Piano Urbano del Traffico era stata ravvisata la necessità di effettuare un apposito intervento, che ora prende corpo con la prevista rotatoria, che, nei giorni scorsi, ha impegnato il sindaco Pippo Midili, l’assessore Santi Romagnolo e alcuni tecnici per un sopralluogo, preliminare alla realizzazione dell’opera, che garantirà una maggiore sicurezza agli automobilisti in una strada che è assai trafficata e laddove peraltro non vengono, assai spesso, rispettati i limiti di velocità.

