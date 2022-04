Giardini Naxos, cade da una scala alta 2 metri e rimane miracolosamente illeso

Torna d'attualità la questione della sicurezza sul lavoro e proprio nel fine settimana di Pasqua si sono vissuti momenti di apprensione a Giardini Naxos. Un 50enne che stava effettuando alcuni lavori di manutenzione in un bar del luogo è caduto da una scala, da un'altezza di circa 2 metri e mezzo. L'episodio si è verificato nel centralissimo lungomare di Giardini. Nella caduta al suolo, tra l'altro, il malcapitato ha impattato contro la fiancata di una macchina che in quel momento era parcheggiata davanti al locale. Miracolosamente il 50enne non ha però subito significative conseguenze e se l'è cavata soltanto con un grosso spavento. Il gestore del locale è accorso prontamente per sincerarsi delle condizioni del lavoratore. Le urla iniziali dell'uomo hanno fatto temere il peggio. A quel punto si stava per chiamare l'ambulanza per trasportare il 50enne presso il vicino ospedale San Vincenzo di Taormina. Il personale del locale ha fatto sedere l'uomo su una sedia per riprendersi dalla paura di quanto era accaduto. Dopo qualche minuto di apprensione, con il lavoratore che lamentava il dolore per l'impatto subito, lo stesso si è ripreso e si è rialzato da solo. La caduta potrebbe essere stata causata da un cedimento improvviso della scala di cui si stava servendo l'operaio. L'episodio riporta, ad ogni modo, d'attualità la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei tanti, troppi, incidenti che si verificano anche nel nostro territorio, in un contesto nel quale servirebbe un maggiore rispetto delle vigenti norme che regolano la materia e una sensibilità decisamente più alta sul problema da parte degli operatori economici e dei lavoratori stessi, che mettono spesso a repentaglio la propria vita in condizioni non idonee per poter effettuare il lavoro richiesto.

© Riproduzione riservata