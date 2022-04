Incidente di Venetico: il 17enne Gabriele ancora in condizioni critiche

Restano critiche le condizioni di Gabriele, il diciassettenne di Rometta rimasto seriamente ferito a seguito dell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Venetico, lungo la Statale.

Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale a Palermo. Nella giornata di ieri, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per via dei traumi riportati a livello cerebrale. Continua intanto la lunga catena di preghiere che si è attivata in segno di vicinanza alla famiglia e di speranza per Gabriele.

