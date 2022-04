Venetico, incidente sulla statale 113: grave un giovane di Rometta

Un incidente autonomo si è verificato nel corso della notte tra venerdì e sabato scorsi, sulla Statale 113, a Venetico. Una Peugeot ha perso il controllo e si è scontrata con un ponteggio. A bordo viaggiavano due giovani amici. Ad avere la peggio è stato Gabriele, 17 anni, residente a Rometta. Il ragazzo, che ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale, è stato trasportato al “Fogliani” di Milazzo. Poi disposto il trasferimento in ospedale a Palermo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Monforte San Giorgio, che hanno avviato gli accertamenti del caso. In base a una prima ricostruzione, pare che i due giovani fossero di ritorno da una serata trascorsa insieme e che stessero rincasando, viaggiando in direzione Rometta.

«Sono costernato – ha scritto il sindaco Nicola Merlino –. Esprimo la vicinanza e l’affetto mio e di tutta la nostra comunità. Forza Gabriele ti aspettiamo presto in mezzo a noi». Il messaggio del sindaco è stato uno dei tanti. Infatti, in poche ore e come ormai accade abitualmente, le bacheche dei social network si sono riempite di pensieri di affetto rivolti alla famiglia dello sfortunato ragazzo. Ancora più sentita è stata la preghiera in concomitanza della Santa Pasqua, affinché Gabriele possa superare questo difficile momento e le sue condizioni di salute diano presto segnali di miglioramento.

