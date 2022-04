Rometta, la comunità si stringe attorno al 17enne in gravi condizioni dopo un incidente

Tutta la comunità di Rometta si stringe attorno a Gabriele, 17 anni, che si trova al momento ricoverato a Palermo a causa dei traumi riportati a seguito dell'incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella notte di ieri sulla Statale di Venetico. Gabriele viaggiava come passeggero con un suo amico. Per cause da stabilire, la vettura ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un ponteggio. Ad averne la peggio è stato il 17enne, che ha riportato un trauma cranico ed emorragia celebrale. Dopo essere stato trasportato al Fogliani di Milazzo, i sanitari hanno disposto il trasferimento a Palermo.

