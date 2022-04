Covid a Messina e provincia, in calo gli attuali positivi: 8.737. Un decesso

Un altro leggero calo di contagi Covid a Messina e provincia: secondo i datti dell’ufficio commissariale, sono 8.737 gli attuali positivi, mentre 874 i casi in un giorno. Stesso trend in città, dove gli attuali positivi sono scesi a 3.782 e 382 i casi giornalieri.

Anche nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, mentre sono 144 i ricoveri, di cui 15 in terapia intensiva, così suddivisi: 82 al Policlinico (12 in rianimazione), 17 al Papardo (3 in rianimazione), 18 al Piemonte e 27 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG.

I dati nei vari distretti

Lipari: attuali positivi 235, casi del giorno 26

Sant'Agata: attuali positivi 645, casi del giorno 69

Patti: attuali positivi 656, casi del giorno 46

Milazzo: attuali positivi 1225, casi del giorno 143

Barcellona P.G.: attuali positivi 1031, casi del giorno 100

Mistretta: attuali positivi 110, casi del giorno 2

Taormina: attuali positivi 554, casi del giorno 64

