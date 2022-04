Capo d'Orlando, scontro tra due auto: cinque persone in ospedale

Ancora incidenti stradali sulla via Consolare Antica di Capo d'Orlando, da tempo sotto "emergenza viabilità" per la mancanza di segnaletica orizzontale e per le insidie dei tanti incroci che la costellano.

Ieri pomeriggio si sono scontrate due utilitarie e tutti gli occupanti sono stati trasportati con due autoambulanze del 118 all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Per fortuna, per loro sono ferite lievi e se la caveranno in pochi giorni.

Su un'autovettura viaggiava una famiglia di Santa Flavia con marito, moglie e due ragazzini, mentre sull'altra un giovane orlandino. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della citta paladina che hanno effettuato la perizia e regolamentato il traffico che ha subito rallentamenti per circa un'ora.

© Riproduzione riservata