A Messina inflazione da record: la spesa annua cresce di 2000 euro

Quanto costa vivere a Messina! Meno che in altre città ma la crescita è davvero preoccupante. È quanto emerge dai diffusi dall’Istat, dal Comune di Messina e dall’Unione nazionale dei consumatori.

L’inflazione annua di marzo di Messina, calcolata con quella di tutte le città capoluogo di regione e quella oltre i 150.000 abitanti, si è attestata al 7,7%. Si tratta del terzo dato più alto d’Italia dopo quello di Catania (8,1%) e Bolzano (7,8) che però è la città più cara d’Italia.

I dati forniti dall’Istat ed elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, calcolano anche quale sarà l’aumento del costo della vista su base annuale, alla luce di questi rincari. Il rincaro per la famiglia media italiana, in dodici mesi, è di 1525 euro. Per una composta da 4 persone è di 2073 euro. Ebbene a Messina questi dati diventano 1515 euro per la famiglia media e 2088 per quella da quattro membri. In poche parole per comprare le medesime cose e ottenere gli stessi servizi, ogni mese una famiglia di 4 persone spende 174 euro in più rispetto all’anno precedente. In questa graduatoria dei maggiori rincari su base annua Messina è al ventesimo posto in Italia, segnale di un costo della vita più basso, ( e il reddito medio è proporzionale) ma con un trend in preoccupante ascesa.

