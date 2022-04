Messina, il parcheggio del cavalcavia da martedì si pagherà

La rivoluzione scatterà subito dopo le festività pasquali. Da martedì il parcheggio del cavalcavia Cannizzaro, diventerà a pagamento. La gestione sarà, come per gli altri posteggi della città, dell’Atm. Stesse tariffe, stessi orari. Nei giorni scorsi, dopo un vano tentativo di prevedere anche una serie di stalli per i bus turistici e per quelli extraurbani che di solito stazionano a piazza della Repubblica, sono state tracciate le linee blu solo per le auto. Sono stati ricavati circa 170 posti che arricchiscono il parco posteggi in città. Sin da quando i lavori di quest’opera costata 7 milioni di euro sono stati consegnati, l’area sopraelevata sul fascio dei binari che porta alla stazione centrale, è stata trasformata in area di sosta dai tanti messinesi che viaggiano in treno o devono andare in centro. Ma allora era gratuita. Adesso dovranno pagare come se fossero in zona blu e questo potrebbe ridurre l’appeal del Cavalcavia Cannizzaro. Oggi è, infine, previsto il sopralluogo al parcheggio di Torri Morandi da parte del commissario Santoro e del presidente di Atm Campagna. Dovrà essere programmata l’apertura, ma vista la mole di lavori difficilmente avverrà per la prossima Pasquetta.

© Riproduzione riservata