Messina, appaltate le strade del Giro d’Italia

Buone notizie sul fronte dei preparativi del Giro d’Italia. L’undici maggio la carovana rosa sarà in città per l’arrivo della quinta tappa. E Messina deve farsi trovare pronta in tutti i sensi.

Il grosso di questi lavori è legato al rifacimento dell’asfalto in diverse parti dell’asse nord sud fra Ponte Gallo e il municipio sede d’arrivo. Ad occuparsene è il Genio Civile che l’11 aprile ha aperto le buste della manifestazioni d’interesse. E il via libera arrivato ieri con l’approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della NT Costruzione srl con sede legale a Terme Vigliatore. Il quadro tecnico economico prevedeva un importo complessivo di 1,3 milioni di euro di cui poco meno di un milione per i lavori. L’azienda che se li è aggiudicati ha proposto un ribasso del 27, 1% e pertanto per rifare le strade del Giro in città saranno spesi dalla regione 731.000 euro. A carico del Comune i lavori, invece, di eliminazione dei cordoli e dello spartitraffico sulla litoranea e all’Annunziata.

