Venetico, Rizzo è candidato. Sarà La Guidara a sfidarlo?

Francesco Rizzo rompe il ghiaccio e ufficializza la sua candidatura a sindaco. Vengono così confermate le previsioni che già da tempo circolano nel centro tirrenico. Può definirsi un record la sua esperienza politica che si affaccia al quinto mandato. Il primo risale a dicembre del 1997 fino e si è concluso a maggio del 2002. Ha poi continuato a indossare la fascia tricolore dal 2002 al 2007. Dopo la pausa prevista a conclusione dei dieci anni, Francesco Rizzo è stato rieletto sindaco il 9 maggio del 2012 fino al 13 giugno del 2017. Da quest'ultima data è stato riconfermato e rimarrà in carica fino alle prossime elezioni. Una vita per la politica e spesa per la cittadina di Venetico. Francesco Rizzo, che domani compirà 81 anni, intende continuare a portare avanti le numerose progettualità messe sul campo in questo lungo tempo. Non nasconde la stanchezza a volte percepita, ma ciò nonostante la volontà supera ogni difficoltà.

«Per me la politica equivale a uno sport di squadra – ha dichiarato il primo cittadino – Come sindaco ho cercato di fare sempre del mio meglio ma è stata fondamentale, oltre che preziosa, la collaborazione di tutti i responsabili delle Aree municipali e di tutti gli impiegati del Comune nell'iter che dalla programmazione porta poi alla realizzazione effettiva delle opere, delle iniziative e dei programmi amministrativi. Vorrei poter proseguire quanto pianificato per il futuro nell'ottica dello sviluppo e della crescita di Venetico. Credo che ciò che ad oggi è stato fatto sia sotto gli occhi di tutti – puntualizza – Mi riferisco alle opere eseguite sul lungomare, agli interventi di edilizia scolastica, ai lavori di messa in sicurezza del territorio e in particolare dell'abitato di Venetico Superiore, all'acquisizione del castello con annesso consolidamento dell'area circostante, all'acquisto delle aree dismesse della Ferrovia, alla realizzazione della pista ciclabile e alle tante opere ad oggi in cantiere o in fase di avvio».

© Riproduzione riservata