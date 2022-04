Taormina, riparte la funivia: venerdì la riattivazione dell'impianto

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della funivia di Taormina. L'impianto su fune che collega Taormina con Mazzarò riaprirà finalmente al pubblico alle ore 8 di venerdì. Ad annunciare la riattivazione dell'impianto è stato ieri pomeriggio il presidente di Asm, Alfio Auteri, unitamente ai componenti del Cda della principale azienda cittadina, Stefano Loria e Mario Smiroldo.

La funivia era stata chiusa per i lavori il 12 gennaio scorso, ma di fatto i tempi di espletamento della gara d'appalto si sono poi prolungati perché inizialmente c'era stata l'aggiudicazione ad una impresa, poi revocata e con la contestuale assegnazione alla ditta che aveva presentato la seconda migliore offerta. I lavori sono iniziati a marzo e c'è stata sin qui l'apprensione degli operatori economici per i ritardi ma alla fine è maturata la svolta dell'apertura in tempo per Pasqua

"Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto - prosegue Auteri - i tecnici hanno lavorato in questi giorni allo scopo di avviare il servizio proprio nel periodo pasquale dove si attende un buon movimento di presenze alberghiere. La funivia, dunque, riparte in piena sicurezza grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento".

A sovrintendere le opere di manutenzione dell'impianto è stato il direttore d'esercizio della funivia, Sergio Sottile, in collaborazione con il direttore generale di Asm, Nunzio Priolo. "Abbiamo effettuato - ha spiegato l'ing. Sottile - l'esame "magneto induttivo" alla fune di sostegno delle cabine. È stata realizzata, inoltre, la manutenzione alle rulliere, la sostituzione della fune tenditrice e delle gomme alle pulegge". Un intervento questo da quasi 100mila euro che garantisce il ritorno al normale andirivieni dei "grappoli" della funivia di Taormina, che al momento rimarrà aperta ogni giorno fino alle ore 20.

© Riproduzione riservata