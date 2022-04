Roccalumera, incendiata la barca di un ex consigliere comunale

Un’imbarcazione in sosta sulla spiaggia di Roccalumera è stata incendiata questa notte da ignoti ed è andata quasi interamente distrutta. Le fiamme sono divampate nella zona nord del paese intorno a mezzanotte e mezza e hanno mandato in fumo un natante da pesca in legno, lungo circa sette metri, di proprietà di un noto pescatore del posto, Ettore Demestri, che è stato anche consigliere comunale. Il rogo ha divorato tutta la parte interna dello scafo e anche alcune attrezzature che si trovavano a bordo.

A domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Messina Sud e in mattinata i colleghi della Stazione di Roccalumera. Le indagini sono in corso. L’imbarcazione veniva utilizzata anche per condurre in acqua la statua della Madonna del Carmelo durante la tradizionale processione in mare.

