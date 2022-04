Messina: addio al prof Giovanni Pajno, luminare della scuola pediatrica peloritana

L’Università degli Studi di Messina e la scuola pediatrica messinese perdono uno dei più illustri maestri. Il professore Giovanni Battista Pajno, Direttore dell’UOC di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, si è spento prematuramente all’età di 66 anni.

Ricercatore illuminato, il Professore Pajno godeva di fama nazionale ed internazionale; autore di numerose pubblicazioni scientifiche che sottolineano la sua indiscussa expertise in campo allergologico pediatrico.

Presidente della Società Italiana di Pediatria Sezione Sicilia, International Fellow dell’American Academy Allergy and Asthma (AAAAI), Membro dell’European Academy Allergy Clinical Immunology (EAACI) ha contribuito alla ricerca nell’ambito delle allergie alimentari in età pediatrica, che si è tradotta nella stesura di linee guida internazionali. Il Professore Pajno ha formato generazioni di pediatri trasmettendo loro l’amore per la disciplina e l’empatia che ogni giovane professionista deve palesare nel momento in cui si approccia al mondo dei bambini.

Il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea ha espresso a nome di tutta la Comunità Accademica il cordoglio per la scomparsa del Professore Giovanni Battista Pajno.

