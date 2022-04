Messina, sanzioni all’esercito dei no vax

Sono già una sessantina i ricorsi che sono stati presentati all’Asp dagli over 50 di Messina e della sua provincia che hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio perchè non hanno assolto all’obbligo vaccinale.

Ma è un vero e proprio esercito quello che nel territorio peloritano dovrà fare i conti con una sanzione, una tantum, di 100 euro perchè al primo febbraio non si era allineato alle previsioni normative introdotte dal governo Draghi per incentivare la copertura vaccinale in Italia.

Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per trasmettere all’Azienda sanitaria provinciale l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, o qualunque altra ragione di oggettiva impossibilità. Questo perché ci possono essere degli errori nei dati che l’Agenzia delle Entrate ha lavorato sul database fornito dal Governo con tutte le vaccinazioni degli italiani.

Chi ritiene di non essere sanzionabile, come detto deve comunicare e dimostrare le proprie ragioni all’Asp di competenza la quale, però, va chiarito, non è previsto che dia l’esito delle verifiche al cittadino ma solo all’Agenzia delle Entrate che resta, dunque l’unico interlocutore.

L’Asp di Messina ha attivato due indirizzi mail ai quali comunicare il ricorso: obbligo.vaccinale@pec.asp.messina.it e obbligovaccinale@asp.messina.it. Uno è per la posta certificata e l’altro per quella ordinaria. Sono già una sessantina le richieste di correzione che sono arrivate all’ufficio dell’Azienda che si dovrà occupare di questa procedura e trenta sono già stata “lavorate” dando segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Ma i numeri potrebbero presto crescere.

