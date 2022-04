Messina, rimborso pedaggio di Ponte Gallo: già 800 domande

È una vera e propria pioggia di richieste quella arrivata in pochissimi giorni al Consorzio Autostrade siciliane. Sono già 800 gli automobilisti della provincia di Messina che hanno presentato istanza per ottenere il rimborso del pedaggio del casello della tangenziale di Villafranca o Ponte Gallo.

Oggettivamente un numero che appare ben superiore alle attese e che naturalmente è ancora grezzo. Nel senso che saranno le verifiche degli uffici del Consorzio a scremare il numero da tutte quelle istanze che non dovessero essere in linea con il decreto che ha introdotto il rimborso per gli automobilisti messinesi che fanno richiesta. Le istanze possono essere presentata solo attraverso una posta certificata elettronica e devono fare riferimento al mese precedente. Le prime 800 arrivate agli uffici di contrada Scoppo, sono quelle legate ai transiti del mese di marzo ed era possibile spedirle solo dal primo aprile in poi.

Possono essere rimborsati fino a due transiti giornalieri (sostenuti da marzo in poi) per un importo complessivo massimo di euro 200 euro per ciascun automobilista. Ogni viaggiatore può inviare mensilmente la propria richiesta utilizzando un apposito modello di domanda che è possibile scaricare sul sito del Consorzio. Serve una copia del documento di identità e delle ricevute di spesa, che possono essere richieste al casello al momento del pagamento. Gli abbonati Telepass possono invece scaricare la nota spese mensile. Il modulo dovrà essere inviato per pec all’indirizzo: autostradesiciliane@posta-cas.it.

